Atelier Bébé signe 25 novembre 2023 – 20 janvier 2024, les samedis La Sabline – MJC 21

Parent-bébé jusqu’à 2 ans / Tarif : 2€ la séance

Renseignements et inscriptions : 05 49 48 39 27 / accueil@mjclussac.org

Un samedi par mois, venez partager un moment de rire et de tendresse avec bébé à la MJC 21. Petits jeux, comptines et lectures à partager en famille.

Pour les bébés de la naissance à 2 ans, accompagnés d’un ou plusieurs adultes de la famille (parents, grand-parents, etc.). Les frères et soeurs sont plus que bienvenus !

Prochaines dates : le 25 novembre, 16 décembre, 20 janvier 2024, 17 février, 23 mars, 13 avril, 25 mai, 29 juin.

La Sabline – MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux

