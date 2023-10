Découvertes instrumentales La Sabline – MJC 21 Lussac-les-Châteaux, 16 octobre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Découvertes instrumentales 16 octobre – 27 novembre, les lundis La Sabline – MJC 21 Tarif sel on coefficient familial

Enfants de 5 à 7 ans et leurs parents / Tarif selon coefficient familial

Renseignements et inscriptions : 05 49 48 39 27 – accueil@mjclussac.org

Découvrir un instrument chaque semaine, l’écouter, l’essayer, le manipuler. A travers cet atelier, nous allons essayer pleins d’instruments différents, encadré par un intervenant professionnel. Instruments à vent, à cordes, des percussions….

La Sabline – MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine

