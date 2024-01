L’ADOSPHERE – Le club culture des ados La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, vendredi 16 février 2024.

L’ADOSPHERE – Le club culture des ados Ados à partir de 10 ans / Entrée libre et gratuite Vendredi 16 février, 17h00 La Sabline – Médiathèque Entrée libre et gratuite / à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T17:00:00+01:00 – 2024-02-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T17:00:00+01:00 – 2024-02-16T18:00:00+01:00

Ados à partir de 10 ans / Entrée libre et gratuite

Si tu aimes les mangas, les romans, les BD mais aussi les films, les séries, les jeux vidéo… Viens partager tes coups de cœur !

Rejoins-nous !

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 81 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lasabline.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]