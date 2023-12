Soirée jeux La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, 20 janvier 2024, Lussac-les-Châteaux.

Soirée jeux Samedi 20 janvier 2024, 17h00 La Sabline – Médiathèque Entrée libre et gratuite

Début : 2024-01-20T17:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

Tout public, à partir de 3 ans / Entrée libre et gratuite

La médiathèque et la bibliothèque départementale de la Vienne mettent à votre disposition jeux de société, jeux vidéo et puzzles. Alors venez relever les défis proposés lors de cette 8e édition des nuits de la lecture pour remuer corps et méninges.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr