Lectures dansées Vendredi 19 janvier 2024, 18h00 La Sabline – Médiathèque Entrée libre et gratuite

Début : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:45:00+01:00

Tout public / Entrée libre et gratuite / Durée : 30 min

A l’occasion du vernissage de l’exposition « Voyage à travers l’art rupestre mondial » et de la manifestation « les nuits de la lecture » ayant pour thématique le corps, la médiathèque vous propose des lectures dansées.

Ainsi, Corinne Pignoux vous contera des histoires où les mots dansent, mis en mouvement, par Pascale Brient aux rythmes et sons de petits instruments de musique.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr