Nuits de la Lecture – Médiathèque de Lussac 19 et 20 janvier 2024 La Sabline – Médiathèque Entrée libre sur les horaires de la médiathèque

8e édition des nuits de la lecture ayant pour thématique « Le corps ». A cette occasion la médiathèque vous propose de découvrir, aux heures d’ouverture habituelles, une sélection d’ouvrages pour petits et grands sur ce sujet. Des animations sont également proposées pendant le week-end : lectures dansées et soirée jeux.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 81 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lasabline.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]