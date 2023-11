Bébé lecteurs La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, 19 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Bébé lecteurs Mardi 19 décembre, 09h30, 10h30 La Sabline – Médiathèque Sur réservation / Gratuit

Enfants jusqu’à 3 ans / Gratuit / Durée : 1h

Sur réservation au 05.49.83.39.81

C’est bientôt Noël, viens écouter des histoires du Père Noël et de ses lutins.

2 séances : 9h30 et 10h30.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 81 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lasabline.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T09:30:00+01:00 – 2023-12-19T10:30:00+01:00

2023-12-19T10:30:00+01:00 – 2023-12-19T11:30:00+01:00