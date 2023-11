En attendant Noël ! La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne En attendant Noël ! La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, 6 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux. En attendant Noël ! Mercredi 6 décembre, 14h00 La Sabline – Médiathèque Gratuit / Accès libre Atelier de confections de décorations pour le sapin de la Sabline. Petits et grands, venez élaborez la décoration du sapin avec nous ! Atelier en libre accès à la Médiathèque de la Sabline de 14h à 17h, en partenariat avec la MJC 21. Renseignements et inscriptions

MJC 21, Camille ARCHAMBAULT : 05 49 48 42 65 / Médiathèque, Mélanie ou Angélique : 05 49 83 39 81 La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 81 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

