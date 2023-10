Atelier Jeu Vidéo La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, 27 octobre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Atelier Jeu Vidéo Vendredi 27 octobre, 15h30 La Sabline – Médiathèque Gratuit / Sur inscription : 05.49.83.39.81

Venez jouer seul ou en famille à Overcooked… et relevez les défits proposés par François de la Bibliothèque départementale.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lasabline.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 81 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T15:30:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

2023-10-27T15:30:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00