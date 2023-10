Ventes de livres La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, 14 octobre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Ventes de livres 14 – 31 octobre La Sabline – Médiathèque Gratuit

Aux horaires habituels d’ouverture, la médiathèque propose à la vente, des livres et revues sortis de ses collections. 1€ le livre et 1€ les 5 revues.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 81 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lasabline.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-31T16:00:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00