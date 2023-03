Salon du livre La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Salon du livre La Sabline – Médiathèque, 8 avril 2023, Lussac-les-Châteaux. Salon du livre Samedi 8 avril, 10h00 La Sabline – Médiathèque Entrée libre et gratuite Le 1er salon du livre, organisé par la Société des Auteurs du Poitou Charentes, se déroulera à la médiathèque de La Sabline à Lussac-Les-Châteaux. Quelques auteurs vous présenteront leurs ouvrages, pour satisfaire les grands comme les petits. A cette occasion aura lieu également une exposition de peinture proposée par l’atelier d’Emmanuelle Zenati-Souchaud de la MJC21. Le public pourra ainsi élire le plus beau tableau mais également la plus belle couverture de livre des auteurs présents. A 16h, seront décernés les prix dont celui de poésie « Georges Bonnet » édition 2023.

Attention, la médiathèque ferme exceptionnellement la possibilité d’emprunter à l’occasion du salon du livre. En vous remerciant de votre compréhension. La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 81 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lasabline.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

