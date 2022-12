Contes en pyjama La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Contes en pyjama La Sabline – Médiathèque, 21 janvier 2023, Lussac-les-Châteaux. Contes en pyjama Samedi 21 janvier 2023, 17h00 La Sabline – Médiathèque

Tout public à partir de 2 ans / Gratuit / Venir en pyjama (non obligatoire)

Tout public à partir de 2 ans / Gratuit La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr A l’occasion des nuits de la lecture, découvrez la médiathèque autrement lorsqu’il fait nuit. Venez, également en pyjama, écouter des histoires qui font peur. L’équipe de la médiathèque vous proposera 2 scénettes tirées des histoires d’Alison Green, « Qui a peur du renard dans la nuit noire ? », et de Benoît Jacques, « la nuit du visiteur ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T17:00:00+01:00

2023-01-21T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Médiathèque Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Departement Vienne

La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Contes en pyjama La Sabline – Médiathèque 2023-01-21 was last modified: by Contes en pyjama La Sabline – Médiathèque La Sabline - Médiathèque 21 janvier 2023 La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne