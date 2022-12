Nuit de la Lecture La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Nuit de la Lecture La Sabline – Médiathèque, 20 janvier 2023, Lussac-les-Châteaux. Nuit de la Lecture 20 et 21 janvier 2023 La Sabline – Médiathèque

Gratuit

Tout public / Gratuit / Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr 7e édition avec pour thème : « La peur » A cette occasion la médiathèque propose de découvrir les coups de coeur des bibliothécaires et leur sélection d’ouvrages autour de la peur du 19 au 21 janvier, pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

