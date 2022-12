Atelier Manga La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Atelier Manga La Sabline – Médiathèque, 14 janvier 2023, Lussac-les-Châteaux. Atelier Manga Samedi 14 janvier 2023, 14h00 La Sabline – Médiathèque

Gratuit / Sur inscription : 05.49.83.39.81 – Places limitées

A Partir de 8 ans / Durée : 2 heures / Gratuit Sur inscription : 05.49.83.39.81 – Places limitées La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr L’association Bidibull’ de Poitiers vous propose un atelier pour découvrir comment dessiner le manga. Alors, à vos crayons !!!

