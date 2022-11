Conférence « De Pont en pont dans la Vienne » La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Conférence « De Pont en pont dans la Vienne » La Sabline – Médiathèque, 8 décembre 2022, Lussac-les-Châteaux. Conférence « De Pont en pont dans la Vienne » Jeudi 8 décembre, 18h00 La Sabline – Médiathèque

Gratuit / Sur inscription

Médiathèque. Tout public / Durée 1h / Gratuit / Sur inscription au 05 49 83 39 81. La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr Conférence proposée par Brigitte de Larochelambert, autrice du livre « De pont en pont dans la Vienne ». Architectures et histoires souvent méconnues, les ponts jouent un rôle important dans la vie des hommes. Ainsi l’autrice nous parlera de leurs caractéristiques.

