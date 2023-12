Exposition « Voyage à travers l’art rupestre mondial » La Sabline Lussac-les-Châteaux, 19 janvier 2024, Lussac-les-Châteaux.

Exposition « Voyage à travers l’art rupestre mondial » 19 janvier – 1 juin 2024 La Sabline Tout public / Entrée libre et gratuite

Début : 2024-01-19T18:00:00+01:00 – 2024-01-19T20:30:00+01:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

L’art européen de la préhistoire est souvent évoqué. Mais qu’en est-il du reste du monde ? À travers cette exposition, l’art rupestre des cinq continents est présenté à partir de sites majeurs. C’est une occasion de faire un pas de côté et de découvrir des expressions artistiques qui ont parfois précédé les sites européens de plusieurs millénaires. Il apparait ainsi que l’art des parois n’émerge pas en Europe et que beaucoup de sociétés humaines continueront d’exprimer leur imaginaire comme leur témoignage parfois jusqu’à des temps relativement récents.

Pour ce survol, des spécialistes universitaires ont collaboré, chacun dans son domaine, pour mettre en lumière des sites souvent méconnus d’Afrique, d’Asie comme d’Océanie. Cette exposition a été conçue en concertation avec les membres du projet collectif RED de l’Université Paris 1 et du Centre National de la Préhistoire. Des temps forts ponctueront l’exposition : conférences, documentaire.

Soirée de vernissage le vendredi 19 janvier à 18h avec des lectures dansées dans le cadre de la Nuit de la Lecture en partenariat avec la médiathèque, puis à 20h30 une conférence d’Oscar Fuentes sur l’art rupestre préhistorique.

La Sabline 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 80 http://www.lasabline.fr