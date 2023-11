Après-midi de Noël à La Sabline La Sabline Lussac-les-Châteaux, 13 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Après-midi de Noël à La Sabline Mercredi 13 décembre, 14h00 La Sabline Entrée libre / Gratuit

– De 14h à 18h dans la Médiathèque : Vente de livres à prix réduits avec ABRACADABOOK : Des livres jeunesse, sélectionnés, de qualité, provenant de déstockage d’éditeurs.

– à 14h dans la salle polyvalente de la MJC 21 : Séance de cinéma « Les cinq légendes » : Cinéma organisé dans le cadre du Téléthon. Tarif unique téléthon 6,50 € (3€ reversé au téléthon sur chaque billet)

À partir de 6 ans / Durée : 1h37.

– Suivi d’un goûter de Noël offert à tous !

La Sabline 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 80 http://www.lasabline.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}, {« type »: « email », « value »: « lasabline@lasabline.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00