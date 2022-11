Après-midi de Noël La Sabline Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Après-midi de Noël Mercredi 14 décembre, 14h00 La Sabline

Gratuit / Sur inscription

Le pôle culturel propose tout un après-midi d’activités autour de Noël pour préparer les fêtes de fin d’année. La Sabline 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 83 39 80 http://www.lasabline.fr – Vente de livres à prix réduits avec Abracadabook de 14h à 17h30 dans les locaux de la MJC 21. : des livres jeunesse, sélectionnés, de qualité, provenant de déstockage d’éditeurs. – Ateliers parents enfants pour les 3-6 ans de 15h30 à 16h30 à la salle polyvalente de la MJC 21 : atelier de collage et de peinture à la manière de Kandinsky. Atelier gratuit, sur inscription. – Ateliers parents enfants pour les 6-10 ans de 15h30 à 16h30 à la médiathèque : à partir du tableau « Jaune Rouge Bleu » de Kandinsky, les enfants réalisent un dessin lyrique à la manière du peinture en écoutant de la musique. Atelier gratuit, sur inscription. – Goûter de noël Offert à tous 16h30 dans la salle polyvalente de la MJC 21 – Spectacle de la Compagnie Choc Trio « Prélude en bleu majeur » à 17h30 à la salle des fêtes de Lussac-les-Châteaux. La Compagnie Choc Trio propose ici une lecture originale de l’œuvre du peintre Vassily Kandinsky grâce à un langage scénique qui emprunte au théâtre gestuel, visuel et musical. Entre mime et arts visuels, elle confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice à l’univers graphique du maître des formes et des couleurs, créant ainsi ses propres correspondances.

