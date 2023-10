VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES La Sablière Le Haillan, 20 novembre 2023, Le Haillan.

VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES Lundi 20 novembre, 11h30 La Sablière Entrée libre, capacité de 200 personnes maximum. À destination des personnes en situation de handicap en recherche d’emploi.

À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), la Ville du Haillan organise un forum pour les demandeur·euses d’emploi en situation de handicap. Venez rencontrer des acteurs de l’insertion professionnelle et des entreprises en recrutement et découvrez de multiples stands : simulation d’entretiens, casque de réalité virtuelle, interprétariat en langue des signes, mur d’offres d’emplois etc.

Organisé par le CCAS du Haillan, en partenariat avec Pôle Emploi, ADSI/PLIE, Handamos, Cap Emploi, Adapei33, Erip et la Mission Locale.

La Sablière 57 rue du Médoc, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-20T11:30:00+01:00 – 2023-11-20T17:00:00+01:00

