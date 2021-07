Nantes Quai Ferdinand Favre Loire-Atlantique, Nantes LA S.T.R.I.N.G : structure territoriale de recherche intégrée sur la nature globale – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

LA S.T.R.I.N.G : structure territoriale de recherche intégrée sur la nature globale – Saison déconfinées bis Quai Ferdinand Favre, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Nantes. 2021-07-14

Horaire : 16:00 17:10

Gratuit : oui Jauge limitée, inscription sur https://www.interstices.pro/ ou avant le spectacle sur place. Parodie de sortie naturaliste / tout public / par la compagnie Mycelium La structure territoriale de recherche intégrée sur la nature globale a comme mission « connaître et transmettre les petites celles de la biodiversité » s’amuse à répéter Florent Chatertton, écologue et fondateur de l’association. Il sera seccondé par Rebecca, étudiante en BTS G.P.N. option G.F.S. à Nogent-le-Retrou, qui sera évaluée sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage. Une balade riche en découvertes animales, végétales et humaines. Quai Ferdinand Favre Quai Ferdinand Favre Centre-ville Nantes

