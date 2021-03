Lille maison Folie Moulins Lille, Nord La R’vue #2 – événement en ligne maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Rendez-vous depuis vos canapés pour découvrir le cabaret satirique et engagé du théâtre de l’Aventure ! Après la représentation, restez derrière vos claviers pour échanger avec les comédiens. Fidèle au théâtre-journal d’Augusto Boal, « la R’vue » se recrée entièrement à chaque saison. En mêlant musique et théâtre sous toutes ses formes, acteurs et DJ questionnent l’actualité avec une énergie contagieuse. Au programme cette fois-ci :

– Monsieur Semnopithèque et les Vaccins

– Les Gueux de Wall Street

– Les Voisines, payées à ne rien faire ?

– Le Retour de Macronus

et d’autres numéros inédits… Le live sera lancé depuis la page Facebook de la maison Folie Moulins et depuis l’événement : [https://www.facebook.com/events/195246712359175](https://www.facebook.com/events/195246712359175) Durée : environ 30 minutes, suivi d’un temps d’échange avec les comédiens

Gratuit

On prend les mêmes et on recommence ! Rendez-vous vendredi 19 mars à 20h pour la deuxième édition de « La R'vue #danstonsalon », diffusée en Facebook live sur la page de la maison Folie Moulins !

