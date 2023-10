Atelier d’auto-réparation de vélo La rustine Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Atelier d’auto-réparation de vélo La rustine Dijon, 20 octobre 2023, Dijon. Atelier d’auto-réparation de vélo 20 et 21 octobre La rustine Accessible à tous et toutes de 10 à 99 ans pour une visite de l’atelier

Si vous souhaitez faire réparer votre vélo merci de réserver un créneau sur https://larustine.org/m/bookings/ La rustine 5 rue du Havre 21000 Dijon Dijon 21000 Montchapet Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://larustine.org/m/bookings/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T19:00:00+02:00

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

