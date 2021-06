Paris Cinéma Le Balzac Paris La Russie et les enjeux environnementaux Cinéma Le Balzac Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Russie et les enjeux environnementaux Cinéma Le Balzac, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 0h à 0h

payant

Événement dans le cadre du Festival » Quand les Russes nous bouleversent / Когда Русские нас потрясают » – 7e édition du festival du film russe de Paris et Île-de-France qui aura lieu du 28 juin au 6 juillet prochain. L’environnement est un enjeu majeur de notre société et les décisions prises à ce sujet par les dirigeants du monde entier nous concernent tous. Le cinéma est un vecteur de réflexion sur ce sujet d’actualité brûlant. Événement à ne pas manquer pour comprendre le point de vue de la Russie sur ce sujet, analysé sous différents angles à travers une table-ronde et la projection d’un film ! Partenaire du festival, le Dialogue de Trianon a choisi comme thème de réflexion en 2021 « Climat et environnement ». Ce sont des thèmes d’une grande actualité en Russie. Ces dernières années, le pays a dû affronter plusieurs étés torrides particulièrement propices aux grands incendies en Sibérie, elle-même marquée par la fonte du pergélisol et ses conséquences. De graves accidents industriels ont mobilisé l’opinion à Norilsk ou Arkhangelsk. Quelle est, sur ces questions, la politique des autorités russes tant au niveau gouvernemental que local ? Et comment réagit l’opinion face à ces enjeux ? Intervenant, à l’invitation du Président Joe Biden, au Forum des Leaders mondiaux sur le climat le 22 avril 2021, Vladimir Poutine a réaffirmé son attachement aux accords de Paris et de Kyoto. Il a appelé à une mobilisation renouvelée, tant dans son pays qu’au niveau international pour atteindre ou dépasser les engagements pris. Table-ronde Nous vous invitons à discuter de toutes ces questions lors d’une table ronde, le samedi 3 juillet de 16h à 17h30 au cinéma Le Balzac Les intervenants : (modération : Jean Radvanyi) Marc Elie, Chargé de recherche au CNRS, Directeur adjoint du centre d’étude des mondes russe, caucasien et centre-européen Laurent Coumel, Maître de conférences à l’INALCO. La table ronde sera prolongée par un débat en visio-conférence à 17h30 avec Andreï Kontchalovski dont nous présenterons à 19h Sibériade, un film qui a relancé les débats environnementaux en Russie. Événements -> Festival / Cycle Cinéma Le Balzac 1 rue Balzac Paris 75008

1 : George V (97m) 1, 2, 6 : Charles de Gaulle – Étoile (351m)

Contact :Rivages Russie Événements http://quandlesrusses.com/accueil https://www.facebook.com/festivaldefilmrusse https://twitter.com/FilmRusseParis Événements -> Festival / Cycle Cinéma;En famille

Date complète :

2021-07-03T00:00:00+02:00_2021-07-03T00:00:00+02:00

Quand les Russes nous bouleversent

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma Le Balzac Adresse 1 rue Balzac Ville Paris lieuville Cinéma Le Balzac Paris