Le CSCOR vous invite à l’exposition des artistes-peintres contemporains russes installés en France et français qui ont eu l’occasion de visiter la Russie « La Russie comme source d’inspiration ». _Quels sont les composantes de la vie russe qui restent chères à nos compatriotes ayant fait leur carrière en France, se trouvant ici par la force du destin ou par l’obligation professionnelle ? Quel est le regard porté sur la Russie par un visiteur français ? L’exposition « La Russie comme source d’inspiration » vous aidera à répondre à ces questions._ **Le vernissage en présence des peintres aura lieu, le 4 février de 18 h à 19 h 30.** **25 janvier au 13 février** Horaires : mardi-dimanche 14 h – 19 h Lieu : 2ème étage, bâtiment Branly **Entrée libre sans réservation** *** Organisateur – Anna Filimonova,** **présidente de l’association Festival « Cultures croisées »** **A l’exposition sont présentées les œuvres de :** * Anna Filimonova – curatrice, membre de la Maison des artistes de France * Igor Bitman – membre de la Maison des artistes de France * Youlia Bogatova – membre de la Maison des artistes de France * Elena Kadysheva – membre de l’Union des artistes de la région de Moscou * Olga Kataeva-Rocheford – membre de la Maison des artistes de France * Tatyana Lysak-Poluchuk – membre de la Maison des artistes de France * Irina Malachkina – membre de la Maison des artistes de France * Laurence de Marliave – membre de la Maison des artistes de France * Anna Pavlova – membre de l’Union des artistes de la Hollande * Svetlana Sorokina-Claude – membre de l’Union des historiens d’art * Svetlana Font – membre de l’Union des artistes de Moscou _Nous tenons à vous informer que, conformément aux mesures anti-Covid-19, prises par les autorités françaises, la présentation du pass vaccinal est obligatoire pour accéder à cet événement._ Nous vous remercions de votre compréhension.

« La Russie comme source d'inspiration » ▪ Exposition de peinture
Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR)
1 quai Branly Paris

