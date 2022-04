La Ruse Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

La Ruse Ciné d’Issy, 27 avril 2022, Issy-les-Moulineaux. La Ruse

du mercredi 27 avril au lundi 2 mai à Ciné d’Issy

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret ! Film de John Madden Ciné d’Issy 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T20:30:00 2022-04-27T22:38:00;2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:38:00;2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T20:08:00;2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T23:08:00;2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T16:08:00;2022-05-01T16:30:00 2022-05-01T18:38:00;2022-05-01T19:00:00 2022-05-01T21:08:00;2022-05-02T20:30:00 2022-05-02T22:38:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13 rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

La Ruse Ciné d’Issy 2022-04-27 was last modified: by La Ruse Ciné d’Issy Ciné d'Issy 27 avril 2022 Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine