Duras Château de Duras Duras, Lot-et-Garonne La ruralité de Nouvelle-Aquitaine en photographies Château de Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

La ruralité de Nouvelle-Aquitaine en photographies Château de Duras, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Duras. La ruralité de Nouvelle-Aquitaine en photographies

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Duras

### L’exposition présente 22 photographies sélectionnées dans le cadre d’un concours sur le thème : « Ma ruralité heureuse, vécue ou rêvée, en Nouvelle-Aquitaine ». Déjeuner sur l’herbe, pâturage, paysages de littoral, forestier ou de bord de rivière, scène de vie à la campagne et moments de bonheur partagés… Le concours a été organisé par les douze Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Nouvelle-Aquitaine et leur Union Régionale.

10€ adulte ; 7€ étudiant ou adolescent 13-18 ans ; 5€ enfant + 5 ans.

L’exposition présente 22 photographies sélectionnées dans le cadre d’un concours sur le thème : « Ma ruralité heureuse, vécue ou rêvée, en Nouvelle-Aquitaine ». Château de Duras Place du château, 47120 Duras Duras Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Duras, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Duras Adresse Place du château, 47120 Duras Ville Duras lieuville Château de Duras Duras