La Rumeur L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux, samedi 9 mars 2024.

La Rumeur Spectacle dansé à partir de 8 ans Samedi 9 mars, 16h00 L'Atelier Janusz Korczak

La Rumeur

Chorégraphie Ivana DIMITROVA

Interprétation Troupe DISCORDANCE (de l’association D’Artslovo)

C’est l’histoire d’une créature imaginaire. Personne ne savait où elle était née, ni d’où elle venait. Elle était arrivée un jour sans que quoi que ce soit n’annonce sa venue. On lui donna à manger puis elle partit tout à côté où, là aussi, des habitants eurent plaisir à la nourrir. Jamais repus, mais toujours plus agile et rapide, la créature s’en alla alors visiter campagnes et villes, où on lui fit le meilleur accueil. Plus la créature voyageait, gavée par milliers d’hôtes éphémères, plus elle courait, jamais le souffle court, toujours plus vite. Quand elle disparut comme elle était venue, les gens des villes et les gens des campagnes s’aperçurent que le soleil brillait moins fort. La seule chose que l’on finit par connaître de la créature, ce fut son nom La Rumeur…

Sur réservation, à partir de 8 ans,

Samedi 9 mars à 16h

L'Atelier Janusz Korczak 14 rue du chevalier de la barre, issy Issy-les-Moulineaux 92130

