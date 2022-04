LA RUMBA ✪ MEGA FIESTA LATINA La Bellevilloise, 16 avril 2022, Paris.

La Rumba, mega fiesta latina à La Bellevilloise samedi 16 avril 2022.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 avril 2022

de 20h00 à 05h30

payant Prévente : 15 EUR

❤️ Concerts et DJs aux couleurs de l’Amérique Latine, la crème des orchestres et musiciens de musique latine à Paris, qui vous joueront des plus gros classiques de la musique latino aux sons actuelles qui enflamment le monde entier, shows et cours de salsa caleña, des food trucs latino pour combler vos envies d’empanadas et chori pan, tous les ingrédients sont réunis pour que LA RUMBA soit LE RDV immanquable à Paris pour tous les amoureux de musique latine et d’América Latina. ❤️

#Salsa, #Reggaeton, #Bachata, #Merengue, #BaileFunk …

LINE-UP ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

-> Cours de danse SALSA Caleña par l’école CALISABOR!!! (niveau débutant ou intermédiaire 22h15 – 23h00)

Animée par l’une des plus grandes ambassadrices de la salsa colombienne en Europe Francy Barahona. Vous pourrez apprendre vos premiers pas de Salsa colombienne avec cette merveilleuse école de danse qui a remporté le prix de champion de France en couple de Salsa!

-> Concert Salle Forum (20h30 – 22h00)

✪ Carlos Miguel Hernandez Trio

Carlos Miguel est un chanteur d’origine cubaine dont la voix mélodieuse et veloutée, lui permet d’apprécier tous les rythmes et toute la profondeur des chansons qu’il interprète.. Il vous propose un voyage à Cuba à travers de la chanson cubaine en passant par l’Amérique Latine. Sa voix de velours et son lyrisme nous entraînent dans les nuits chaudes des rues de La Havane.

-> Concert Salle Club( 23H30 – 01h00)

✪ Suena Caribe Orquesta (Cuba – Colombia)

Suena Caribe Orquesta est créé à l’initiative du trompetiste cubain Adonis Llerena et du bassiste/contrebassiste guadeloupéen Félix Boucaud .

Cette formation à été sélectionnée parmi les meilleurs salseros évoluant sur la scène parisienne pouvant naviguer entre La timba cubaine et les plus gros classiques de salsa colombienne et portoricaine!

-> Djs (tout au long de la soirée)

✪ DJ EL DANY (((Puerto Rico – Chile)))

Il a enflammé tout votre été à la Terrasse Latino du Cabaret Sauvage, également coproducteur de l’événement à travers sa production Dr Rumba, Dj El Dany est l’un des plus grands dj spécialisé en musique latino en France!!

Né à Paris, Dany grandi entre la France et Puerto Rico, issu d’une famille de plusieurs générations de magiciens lui transmettant un grand héritage artistique depuis son plus jeune âge. Il est également animateur radio, percussionniste d’orchestre de salsa ou encore chanteur avec son titre Bandida. Depuis presque 20 ans Dany émerveille la nuit latine parisienne, avec des dizaines d’ouverture de concert des principaux artistes latino en visite à Paris comme Daddy Yankee, Romeo Santos, J Balvin , Los Van Van, El Gran Combo, Farruko, Juan Luis Guerra, Nicky Jam et amenant son univers musical dans les plus grosses soirées latino de Paris. Ses mixs savoureux mélangeant la Salsa, le Reggaeton, les plus grands classiques de musique latine dans sa diversité qui vous feront voyager d’un tour de magie vers les plus belles plages de Puerto Rico et des caraïbes.

✪ ROBERTO BURGOS (Latina 99FM)

► Il est la voix qui ensoleille notre quotidien sur Radio Latina. Peut être le plus grand ambassadeur des cultures latino-américaine à Paris, MC mais aussi DJ. Derrière ses mixs, on retrouve tous les saveurs latinos qui nous ferons délicieusement vivre avec joie et bonheur cette nouvelle édition de La Rumba.

✪ CAPTAIN CUMBIA (((Tempos Calientes)))

Artiste polymorphe multi-instrumentiste, chanteur, dj-producteur, animateur-radio, organisateur de soirées ou encore affichiste. El Súper Desperado de Paname est surtout connu pour être le spécialiste de la Cumbia sous toutes ses formes. Grand fan aussi des classiques de mambo, de son, et de bugalu, Captain Cumbia se charge de vous accueillir en musique en ouverture de la soirée LA RUMBA au Cabaret Sauvage.

✪ DJ ORTEGA DOGO (((Urban Latino)))

✪ DJ DIANA (((Colombia)))

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact : https://www.facebook.com/events/5276827159002867/ https://shotgun.live/fr/events/la-rumba-mega-fiesta-latina Shotgun

LA RUMBA ✪ MEGA FIESTA LATINA