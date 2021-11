Sorèze Cité de Sorèze Sorèze, Tarn “La Rugissante”, une chorale explosive ! par le Théâtre du Rugissant Cité de Sorèze Sorèze Catégories d’évènement: Sorèze

le dimanche 5 décembre à 16:00

« La Rugissante », 20 voix et 1 accordéon, est un tour du monde vocal, une mise en bouche pour les âmes voyageuses. Éclats de voix de tous les pays, cette chorale explosive revisite les chants du monde avec des arrangements originaux de musiques populaires des pays slaves, d’Amérique latine ou des compositions.

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Tarif -12 ans : 3€ / Tarif famille (2ad+1enf 12-18ans) : 25€ || Pass sanitaire et port du masque demandés.

2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:30:00

