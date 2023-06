La Novia à la Ruffinerie avec Guilhem Lacroux et Yann Gourdon La Ruffinerie Montreuil, 8 juillet 2023, Montreuil.

La Novia à la Ruffinerie avec Guilhem Lacroux et Yann Gourdon Samedi 8 juillet, 15h00 La Ruffinerie Entrée libre

Pour cette fin de saison, les Instants Chavirés présentent un ensemble d’événements autour du collectif de musicien·ne·s LA NÒVIA.

Durant trois jours, les 6, 7 et 8 juillet 2023, le collectif investit la ville de Montreuil pour un parcours artistique ponctué de concerts, performances, projections, rencontres et même d’un bal !

LA NÒVIA est un collectif basé en Haute-Loire qui réunit des musicien·ne·s professionnel·le·s résidant sur un large territoire – Auvergne, Rhône-Alpes, Béarn, Cévennes, Hautes-Alpes, Alsace. Ce collectif est un lieu de réflexion et d’expérimentation autour des musiques traditionnelles et expérimentales. La pluralité de ses acteur·trice·s – musicien·ne·s, graphistes, enseignant·e·s en école d’art ou en écoles de musique – crée une dynamique et une cohérence esthétique forte.

Les musicien·ne·s et artistes du collectif – qui invitent également la violoniste Maud Herrera – se produiront dans 6 lieux, sous des formes différentes au cours de ce week-end à Montreuil.

Avec :

La Trève, Faune, Toad, Violoneuses, Jacques Puech, Guilhem Lacroux, Yann Gourdon, Gwendal Le Goff, Grégoire Orio, Perrine Bourel, Mana Serrano, Pierre-Vincent Fortunier, Maud Herrera, Le Soleil ni même la lune.

Un programme conçu en étroite collaboration avec Élodie Ortega.

https://www.la-novia.fr

https://la-novia.bandcamp.com/

Le parcours de La Nòvia à Montreuil, en résumé :

– Jeudi 6 juillet : 1 soirée de concert et cinéma performatif au Théâtre Berthelot – Jean Guerrin

– Vendredi 7 juillet : 1 soirée de concerts aux Instants Chavirés

Samedi 8 juillet :

– 1 après-midi de rencontres et de performances dans des lieux associatifs du haut Montreuil : Le Fait Tout, Le Studio Boissière et La Ruffinerie (6 concerts en accès libre)

– 1 soirée Bal de La Nòvia à l’Ancienne Brasserie Bouchoule (espace d’exposition des Instants Chavirés / accès libre).

/ / Programme du samedi 8 juillet 2023 en après-midi / /

Cet après-midi est consacré à des formes solo et duo de certain·e·s membres du collectif La Nòvia.

À 15h et 16h30, 3 x 2 concerts auront lieu simultanément dans les espaces de nos lieux partenaires du Haut Montreuil : La Ruffinerie, Le Studio Boissière et le Fait Tout.

Les performances seront précédées d’une présentation et suivies d’une rencontre et échanges entre le public et les artistes.

Au programme : techniques étendues de la cornemuse, guitare électrique, vielle à roue, violon…

Concerts et performances en accès libre

>

À La Ruffinerie

68 rue des Ruffins, 93100 Montreuil

(Bus 127 – arrêt Vallée de la Seine)

https://www.laruffinerie.net/

07 69 27 65 38

>

15h00

GUILHEM LACROUX

Compositeur-auteur, arrangeur, multi-instrumentiste : guitare, luth, banjo et mandoline. Basé à Lyon, il a joué avec Toad, La Baracande, Faune, Tanz Mein Herz, Les Chantres de Saint-Hilaire, Les Becs Bien Zen, Fred Frith…

Il a étudié la composition avec Denis Dufour au CNR de Lyon, Robert Pascal et Jean-Louis Florentz au CNSM de Lyon. Il écrit régulièrement pour Calliope, voix de femmes – dir. R. Théodoresco ; Résonance contemporaine – dir. A. Goudard ; ainsi que pour l’image, les musées et la scène.

Il a sorti plusieurs disques chez La Nòvia, Standard In-fi, Aza-i.d, Fred Records.

http://www.guilhemlacroux.com

>

16h30

YANN GOURDON

Vielle à roue

En tant que musicien et compositeur, Yann envisage les champs vibratoires et la perception sonore comme un médium. Son travail privilégie l’observation de phénomènes acoustiques en relation dynamique avec l’environnement – architecture/paysage.

Conjointement, il pratique la musique traditionnelle d’Auvergne à la vielle à roue. Il aborde cette pratique par l’écoute de collectages et mène un travail de recherche sur ce répertoire au sein du collectif La Nòvia.

Il est également membre du groupe France (vielle/basse/batterie) et joue notamment en duo avec Filipe Felizardo.

À travers ces différents aspects de son travail, il ne traite que des qualités du son.

http://ygourdon.net

>

Dans le cadre de l’Été Culturel 2023.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, de l’ONDA, de la Maison de la Musique Contemporaine, de la SACEM et de la Ville de Montreuil.

En partenariat avec le Collectif La Nòvia, le Théâtre Berthelot, le Fait Tout, le Studio Boissière et la Ruffinerie.

La Ruffinerie 68 rue des Ruffins 93100 Montreuil Montreuil 93100 Ruffins – Théophile-Sueur Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://www.la-novia.fr »}, {« link »: « https://la-novia.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.laruffinerie.net/ »}, {« link »: « http://www.guilhemlacroux.com »}, {« link »: « http://ygourdon.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

© Guillaume Constantin