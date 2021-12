La Ruée vers l’or blanc Salins-les-Bains, 22 décembre 2021, Salins-les-Bains.

La Ruée vers l’or blanc Place des Salines La Grande Saline Salins-les-Bains

2021-12-22 – 2021-12-22 Place des Salines La Grande Saline

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains

4 EUR Mercredi 22 et 29 décembre à 15h45, un guide de la Grande Saline vous donne rendez-vous pour découvrir les secrets de la fabrication de l’Or blanc : explorez les anciens espaces de production de sel, dont la galerie souterraine, témoin d’une histoire industrielle millénaire, avant de poursuivre et de participer à l’atelier d’évaporation pour comprendre les secrets de fabrication du sel et ses usages au cours de l’histoire.

Durée : 1h15

Pour les enfants entre 7 et 12 ans uniquement.

accueil@grande-saline.com +33 3 84 73 10 92 https://www.salinesdesalins.com/

