La Ruée vers l'or blanc

La Ruée vers l’or blanc Place des Salines La Grande Saline Salins-les-Bains

2022-02-09 – 2022-02-09 Place des Salines La Grande Saline

Salins-les-Bains

9 EUR Tous les mercredis à 15h45, les guides vous donnent rendez-vous pour percer les secrets de la fabrication du sel, l’Or blanc : un vrai parcours de découverte au cœur d’un monument unique, avec des installations encore en fonctionnement, pour vous plonger dans l’histoire et tout connaître sur le sel du Jura !

Explorez les anciens espaces de production de sel en descendant dans les deux puits d’extraction d’eau salée pour découvrir les installations de pompage du XVIIIe et XIXe siècle encore en fonctionnement, puis parcourez le bâtiment des évaporations pour comprendre la récolte du sel à Salins : la dernière poêle à sel de France, les outils, les chariots remplis de sel vous plongeront dans l’ambiance d’un métier unique, celui de saunier. Un atelier d’évaporation vous est ensuite proposé pour comprendre les secrets de fabrication du sel et ses usages au cours de l’histoire à l’aide d’une démonstration et de jeux.

Visite-atelier pour les enfants entre 7 et 12 ans uniquement (accompagné d’au moins un adulte).

accueil@grande-saline.com +33 3 84 73 10 92 https://www.salinesdesalins.com/

Place des Salines La Grande Saline Salins-les-Bains

