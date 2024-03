LA RUÉE DES FADAS DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER Castries, dimanche 28 avril 2024.

LA RUÉE DES FADAS DOMAINE ST JEAN DE L’ARBOUSIER Castries Hérault

La Ruée des Fadas revient le dimanche 28 avril dans la métropole ! La course à obstacles la plus déjantée de France fêtera sa 10ème édition (non plus au Crès) au sein du Domaine Saint-Jean de l’Arbousier, à Castries.

Plus de 6000 participants vont s’élancer dans le parc, et dans sa boue, afin de franchir la trentaine d’obstacles installés. L’ambiance sera comme à chaque fois au rendez-vous !

Au programme des costumes, des épreuves glissantes et des animations sympas pour occuper son temps lorsqu’on est là en mode supporter. Pas de panique, les candidats pourront aussi se restaurer sur les stands du Village des Fadas et profiter des concerts.

L’ARBOUSIER À CASTRIES

À mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, le domaine Saint Jean de l’Arbousier est situé sur les hauteurs du village de Castries. Cette ancienne propriété des Templiers datant de 1235, appartient à la famille Viguier depuis 4 générations. D’une superficie de 110 hectares, le Domaine abrite un vignoble de 40 hectares ceinturé par les arbousiers et les pins parasols. Le site offre une vue imprenable sur le majestueux Pic Saint-Loup.

Sur inscription sur le site web de l’événement 43 43 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Castries 34160 Hérault Occitanie

