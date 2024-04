LA RUEE DES FADAS CHÂTEAU DE PONTIE Cornebarrieu, dimanche 5 mai 2024.

LA RUEE DES FADAS CHÂTEAU DE PONTIE Cornebarrieu

La course la plus déjantée de France, est de retour à Toulouse pour une 10ème édition.

Prêts pour la meilleure course à obstacles dans la boue ?

Une aventure sportive complètement folle alliant fun et divertissement, avec un seul but, celui de franchir la ligne.

Le parcours ? Exceptionnel avec 30 à 40 obstacles à franchir. Du fun, des défis à relever et des ravitaillements pour rester en forme : tout pour réussir votre aventure !

Comment ? Dans la course déjantée de la Ruée, tous les fadas sont déguisés et relèvent le challenge de l’extrême grâce à l’esprit d’équipe, au mental et au dépassement de soi. Jamais en échec à la ruée, tous les obstacles peuvent être contournés !

Après l’effort, le réconfort : à boire, à manger et une bière de la cuvée des fadas vous attend.

Fêtez ensemble votre exploit sur le village en musique !

N’attendez plus et venez vivre une course inoubliable parce que seul compte le plaisir de l’aventure ! 4545 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 20:00:00

CHÂTEAU DE PONTIE 51 Route de Bouconne

Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

