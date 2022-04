La Rue Tout en Carton ! Beauvais, 29 avril 2022, Beauvais.

La Rue Tout en Carton ! Beauvais

2022-04-29 16:30:00 – 2022-04-29 19:00:00

Beauvais Oise

La Ludo Planète, avec ses partenaires vous invite à La Rue Tout en Carton dans le quartier Saint-Jean, Rue Paul Verlaine devant les écoles, le vendredi 29 avril 2022, de 16h30 à 19h.

La Rue Tout en Carton, pour ceux qui connaissent l’association, est une Rue aux Enfants. Un événement qui consiste à bloquer une rue à la circulation des voitures, afin que les familles et enfants puissent reconquérir l’espace public.

Cet événement a aussi pour ambition de promouvoir les modes actifs (marche, vélo, roller…) et d’encourager l’expression des habitants (enfants, jeunes et adultes) en ce qui concerne la gestion et le devenir de leur environnement.

Venez retrouver la Ludo Planète et les associations de Saint-Jean: Le Tcho Café, La MJA, La Batoude, L’écume du jour, La Médiathèque Saint-Jean, ainsi que le Quadrilatère à l’occasion de cet événement placé sous le signe de la créativité, du développement durable, et du jeu!

contact@ludoplanete.fr +33 6 84 34 06 25 http://www.ludoplanete.fr/

Ludo Planète

Beauvais

