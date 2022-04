La rue Maubec fête le vin Langon, 6 mai 2022, Langon.

La rue Maubec fête le vin Langon

2022-05-06 – 2022-05-06

Langon Gironde Langon

EUR La Tribu Maubec, association des commerçants de la rue Maubec à Langon, lance la première édition de “La rue Maubec fête le vin” !

Durant deux jours : brasseur, boulanger, paysan-charcutier et producteurs français et étrangers se feront un plaisir de vous faire découvrir leur travail et de vous faire goûter leurs vins.

Le concept : un producteur = une barrique. Baladez-vous de barrique en barrique et retrouvez des producteurs avec leur histoire unique et des produits qui ne manqueront pas de vous régaler.

En cas de petit creux, les commerces de bouches auront de quoi vous restaurer toute la journée. Des animations sont prévues durant ces deux jours.

