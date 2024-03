La rue Maubec fête la bière Langon, samedi 16 mars 2024.

Venez prolonger la fête après le carnaval, en notre compagnie autour d’une pinte ! Blonde, blanche, ambrée, vous sentez ce bon parfum de houblon arriver ? Bières ou softs, il y en aura pour tous les goûts ! Rassemblez vos troupes, prévenez les copains, la famille, les voisins, et rejoignez-nous rue Maubec.

Bières locales

Musique

Petite restauration

DJ Atol RECCsera derrière ses platines pour vous assurer une ambiance musicale qui dépote à coup de musique électro et de mix .

À 19h30 Fred Batista et ses musiciens, un trio qui partage avec son public une énergie débordante et un humour décapant ! Instruments à cordes, vents, des percussions, le groupe vous offre un moment convivial, d’échange et de partage qui séduira autant petits et grands ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16 22:00:00

Rue Maubec

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine latribumaubec@gmail.com

L’événement La rue Maubec fête la bière Langon a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Sauternes Graves Landes Girondines