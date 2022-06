La rue Louis Barthou s’anime : La rue des Talents

2022-08-24 11:00:00 – 2022-08-27 18:00:00 EUR Les jeunes du CMJ proposent l’événement « La rue des jeunes Talents »

Viens chiller dans la Rue des Arts, chaque jour à 11h et à 18h et découvre de jeunes chanteurs-teuses, musicien-ne-s, danseur-seuse-s,

dessinateur-trices qui ont à cœur de réenchanter la rue Louis Barthou ! Les jeunes du CMJ proposent l’événement « La rue des jeunes Talents »

