La rue Louis Barthou s’anime : Chasse à l’intrus

La rue Louis Barthou s’anime : Chasse à l’intrus, 16 juillet 2022, . La rue Louis Barthou s’anime : Chasse à l’intrus



2022-07-16 – 2022-07-16 EUR La team de Fit Ol’dance vous a préparé une course d’orientation pour trouver l’intrus dans les vitrines des commerces. Les 50 premiers

arrivés remportent un bon d’achat d’une valeur de 20 € chez un commerçant de la rue Louis Barthou (1 bon par famille). La team de Fit Ol’dance vous a préparé une course d’orientation pour trouver l’intrus dans les vitrines des commerces. Les 50 premiers

arrivés remportent un bon d’achat d’une valeur de 20 € chez un commerçant de la rue Louis Barthou (1 bon par famille). La team de Fit Ol’dance vous a préparé une course d’orientation pour trouver l’intrus dans les vitrines des commerces. Les 50 premiers

arrivés remportent un bon d’achat d’une valeur de 20 € chez un commerçant de la rue Louis Barthou (1 bon par famille). dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville