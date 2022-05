LA RUE GÉNÉRAL VINCENT . LA RUE DES ATELIERS D’ART Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Rue du Général Vincent, une rue dédiée aux artisans et artistes plasticiens, au coeur du quartier Figuerolles, juste à côté du plan Cabanes à Montpellier. 16 ateliers d’artistes et atelier-galerie sont présents dans cette rue, un souhait de la Mairie de faire de ce vivier artistique un levier au service de l’attractivité du territoire et du mieux-vivre ensemble. Avec la volonté de dynamiser le quartier et la visibilité de leur travail, les artistes de la rue se sont rassemblés pour créer une journée festive de portes ouvertes des ateliers. Cette journée est coorganisée par tous les artistes de la rue du Général Vincent, et l’atelier-galerie [ES] Art Factory. L’événement se tiendra le samedi 11 Juin 2022 dans toute la rue du Général Vincent, de l’après-midi au soir. La programmation de la journée proposera plusieurs temps forts avec des performances artistiques, des ateliers, des vernissages… Programmation Une journée pleine de surprises ! Les portes ouvertes dureront de 15h à environ 22h.

Chaque artiste propose une performance ou un atelier pour rassembler un temps fort autour de son oeuvre et sa sensibilité. Les ateliers et performances sont proposés en libre accès à tous les publics. Les ateliers des artistes seront ouverts au public. Plusieurs performances sont prévues pour animer l’après-midi :

– Live painting & music – Ateliers créatifs ouverts au public – Happening – Installations et oeuvres éphémères – Démonstration de danse – Création musicale – … soirée full vernissage : ambiance musicale, food-trucks… Programme détaillé à venir

