La Rue est à Amiens / 46ème Festival International des arts de la rue Amiens, 16 juin 2023, Amiens SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT D'AMIENS Amiens.

La Rue est à Amiens / 46ème Festival International des arts de la rue

Place Gambetta Amiens Somme

2023-06-16 – 2023-06-18

Amiens

Somme

Amiens

L’édition 2023 du festival La Rue est à Amiens invitera une vingtaine de compagnies et sera faite de joyeux désordres et de détournements urbains, transformant la ville, le temps d’un week-end, en un gigantesque théâtre à ciel ouvert.

Elle fera la part belle à des spectacles drôles, poétiques, spectaculaires, intimistes, étonnants, insolites qui poétiseront le quotidien de la ville.

La programmation proposera un grand rendez-vous le samedi soir sur la place Longueville, devant le Cirque Jules Verne, avec Les Commandos Percu et leur concert de feu Silence, ainsi que de nombreux spectacles de cirque, de danse, de théâtre de rue, d’arts forains. Sans oublier, dans le magnifique parc de l’évêché, la Guinguette Circus (espace convivial de restauration avec buvette, concerts, animations pour les plus jeunes…) et la Compagnie La Machine qui installera sa Kermesse avec ses attractions foraines inflammables.

Toute la programmation ultérieurement sur www.cirquejulesverne.fr !

L’édition 2023 du festival La Rue est à Amiens invitera une vingtaine de compagnies et sera faite de joyeux désordres et de détournements urbains, transformant la ville, le temps d’un week-end, en un gigantesque théâtre à ciel ouvert.

Elle fera la part belle à des spectacles drôles, poétiques, spectaculaires, intimistes, étonnants, insolites qui poétiseront le quotidien de la ville.

La programmation proposera un grand rendez-vous le samedi soir sur la place Longueville, devant le Cirque Jules Verne, avec Les Commandos Percu et leur concert de feu Silence, ainsi que de nombreux spectacles de cirque, de danse, de théâtre de rue, d’arts forains. Sans oublier, dans le magnifique parc de l’évêché, la Guinguette Circus (espace convivial de restauration avec buvette, concerts, animations pour les plus jeunes…) et la Compagnie La Machine qui installera sa Kermesse avec ses attractions foraines inflammables.

Toute la programmation ultérieurement sur www.cirquejulesverne.fr !

+33 3 60 01 02 40 http://www.cirquejulesverne.fr/

Amiens

dernière mise à jour : 2022-12-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS