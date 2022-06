La Rue du Rock 2022 Marseille, 25 septembre 2022, Marseille.

La Rue du Rock : support your local scene !



Les activistes de Phocéa Rocks remettent le couvert dimanche 25 septembre pour la 8e édition de la Rue du Rock.



Cette association, créé en 2012 par le batteur Vince Palacio, oeuvre pour mettre en avant la foisonnante scène rock locale, injustement méconnue. Pour cette nouvelle date, ils investissent la rue Consolat, dans le 1er arrondissement de Marseille, et quelques chemins de traverse, et y programment pas moins de 23 groupes dans 8 lieux différents de 13h30 à 22h30.



Fidèle à sa démarche, l’équipe de Phocea Rocks propose une programmation qui puise dans les différentes familles du style.



Vu que tout cela est gratuit, c’est une bonne occasion de découvrir des groupes, d’initier vos gamins, de passer un moment sympa et de participer à la reconnaissance de la scène locale. Bien évidement avant d’aller s’éparpiller le soir venu dans une des salles de concerts qui s’activent toute l’année pour que vive le déjà vieux règne de l’électricité..

