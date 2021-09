Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau, Seine-et-Marne La rue des rencontres Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

La rue des rencontres Fontainebleau, 18 septembre 2021, Fontainebleau. La rue des rencontres 2021-09-18 – 2021-09-19 Théâtre municipal 9, rue dénecourt

Fontainebleau Seine-et-Marne La rue des rencontres est une invitation théâtrale que le Théâtre Municipal de Fontainebleau offre au public et qui se déroule hors de sa scène habituelle.

La rue des rencontres est une invitation théâtrale que le Théâtre Municipal de Fontainebleau offre au public et qui se déroule hors de sa scène habituelle.

Ainsi, notre premier week-end d'ouverture au public sera placé sous cette thématique. theatre.billetterie@fontainebleau.fr +33 1 64 22 26 91

