Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques La rue des Cordeliers : ponts et surplomb du Hédas Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

La rue des Cordeliers : ponts et surplomb du Hédas Pau, 12 septembre 2021, Pau. La rue des Cordeliers : ponts et surplomb du Hédas 2021-09-12 15:00:00 – 2021-09-12 16:30:00 Maison de l’Habitat 18 Rue des Cordeliers

Pau Pyrénées-Atlantiques Le temps d’une visite prenez de la hauteur et venez explorer le quartier du Hédas, ses passages secrets et son histoire insolite. Le temps d’une visite prenez de la hauteur et venez explorer le quartier du Hédas, ses passages secrets et son histoire insolite. Le temps d’une visite prenez de la hauteur et venez explorer le quartier du Hédas, ses passages secrets et son histoire insolite. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Maison de l'Habitat 18 Rue des Cordeliers Ville Pau lieuville 43.297#-0.37151