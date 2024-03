LA RUE DE L’ART Ferrières-en-Gâtinais, vendredi 12 avril 2024.

LA RUE DE L’ART Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Samedi

LA RUE DE L’ART

L’association LA RUE DE L’ART ouvre ses portes pour une nouvelle saison ! Les deux galeries place St Macé et grande rue seront donc ouvertes les 12, 13 et 14 avril de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Entrée libre EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-14

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire

L’événement LA RUE DE L’ART Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2024-03-25 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS