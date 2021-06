LA RUE DE L’ART Ferrieres, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Ferrieres-en-gatinais.

Une journée de rencontres entre les artistes, les artisans et le public : peintres, sculpteurs, photographes et artisans d’art et notamment le maître verrier Sophie Berecz « Atelier Berecz » seront au rendez-vous. La grande rue, devient piétonne les week-ends, vous pourrez ainsi déambuler dans cette rue animée où restaurants et magasins seront ouverts pour votre plus grand plaisir. Divertissement assuré à la terrasse du Bistrot à 17h30 avec une séance musicale, le groupe Eldorado’Cat jouera du Rockabilly pour le plus grand plaisir du public. – La Rue de l’Art : 5 grande rue Horaires d’ouverture : 10h – 18h en continu – Nouvelle galerie d’art : 3 Place St Macé Horaires d’ouverture : 9h -13h / 16h – 20h Entrée libre Déambulation et rencontres avec les artistes. Concert à 17h30 Grande rue.

