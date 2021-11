La rue caponière et le monastère de la Visitation Caen, 4 décembre 2021, Caen.

La rue Caponière compte parmi les plus vieilles rues de Caen, faisant partie intégrante du Faubourg du Bourg l’Abbé.

Ses façades illustrent assez bien l’évolution architecturale régionale du XVIe au XIXème siècle. Cette promenade comprend aussi la visite du monastère de la Visitation.

Une visite menée par Hélèna Thybert.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le vendredi 15 octobre 2021 à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Pass sanitaire demandé et port du masque impératif en intérieur.

