Atelier enfants > Réalise ton périscope !

23 octobre 2024, Azeville

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 14:00:00

fin : 2024-10-23 Comment observer sans être vu ?

Découverte des différents instruments d’optique utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’animateur fait découvrir aux enfants les différents moyens d’observation militaire durant la Seconde Guerre mondiale tels que les jumelles, le périscope, le télémètre, la longue vue…

A l’intérieur d’un poste d’observation, les enfants repèrent les positions des églises, collines, constructions des alentours. Ils calculent des distances à l’aide d’une carte d’époque.

Petit + : les enfants fabriquent un périscope qu’ils ramènent chez eux. Durée : 1h30.

Réservation au 02.33.40.63.05 ou par email musee.azeville@manche.fr..

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-13

