Journées européennes du patrimoine La Rue Azeville, 21 septembre 2024, Azeville.

Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-09-21 09:00:00

fin : 2024-09-22 19:00:00

Visite audioguidée > Entrée gratuite tout le week-end !

En toute autonomie, vous parcourez les 300 mètres de galeries souterraines, pénétrez dans les soutes à munitions, les tobrouks, les abris pour le personnel. Puis en partie extérieure, vous partez à la découverte de deux des quatre casemates du site.

17 étapes sont proposées dans l’audioguide :

· le fonctionnement spécifique de cette batterie située en retrait du littoral,

· la construction de cette architecture militaire de béton et les techniques de camouflage,

· les moyens de communication des troupes d’occupation,

· la vie quotidienne de la garnison allemande et ses relations avec la population civile,

· l’offensive de la 4e division d’infanterie américaine et de l’USS Nevada en juin 1944.

La visite audioguidée dure en moyenne 1h. Pour les plus passionnés, les trois niveaux d’approfondissement de l’audioguide peuvent les entrainer sur une visite de 2h30 !

L’audioguide est proposé en 7 langues et des versions enfants de 7 à 12 ans sont disponibles en français, anglais, néerlandais et allemand..

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-13