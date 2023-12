Atelier enfants > Réalise ta casemate camouflée ! La Rue Azeville Catégories d’Évènement: Azeville

Manche Atelier enfants > Réalise ta casemate camouflée ! La Rue Azeville, 28 août 2024, Azeville. Azeville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 14:00:00

fin : 2024-08-28 Viens fabriquer une casemate en plâtre, camoufle la avec de la peinture et repart avec. Cet atelier propose aux enfants de travailler leur vision dans l’espace (3D) en découvrant les différentes étapes pour réaliser la miniature d’une casemate d’Azeville, du tracé du plan au moulage en plâtre.

Au cours de l’atelier, l’animateur aborde également la question du camouflage.

Petit + : les enfants repartent avec leur casemate camouflée ! Réservation conseillée au 02.33.40.63.05.

Durée : 1h30..

La Rue

Azeville 50310 Manche Normandie

Mise à jour le 2023-12-13

